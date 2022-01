O FC Porto oficializou ontem, quarta-feira, a contratação de Ejaita Ifoni, avançado nigeriano, de 21 anos, que vai reforçar a equipa B dos dragões. O dianteiro chegou ao clube azul e branco por empréstimo dos Black Bulls, de Moçambique, onde se sagrou campeão em 2021 e melhor marcador do Moçambola, com 17 golos marcados em 14 jogos. O FC Porto fica ainda com direito a exercer opção de compra. Veja-o em ação.