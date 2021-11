A Federação Portuguesa de Futebol lançou esta segunda-feira a camisola comemorativa do centenário do primeiro jogo da Seleção Nacional, realizado a 18 de dezembro de 1921, em Madrid, contra a Espanha. "A camisola recria na perfeição o visual original onde prevalece a cor negra utilizada no primeiro jogo, fruto do empréstimo de equipamentos do Casa Pia Atlético Clube para o jogo onde a Seleção Portuguesa defrontou a Seleção de Espanha", informou a FPF. Esta é uma edição limitada a 500 unidades.