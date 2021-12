E se neste Natal recebesse Palhinha como presente? Veja este vídeo da FPF

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou um curioso vídeo a propósito do lançamento da campanha de Natal, que conta com nomes como Bruno Fernandes, João Cancelo, João Félix, Palhinha, Rui Patrício, Nuno Mendes e Rúben Dias, Jéssica Silva, Kika Nazareth, João Matos e Bebé, alem de Hélder Postiga, Pauleta e Madjer, estes três antigos jogadores. "A campanha conta com quatro spots bem humorados, que mostram que os melhores presentes de Natal podem ser encontradas em Portugalstore.fpf.pt", informa a FPF.