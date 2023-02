A RNF Aprilia, nova equipa de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP, juntou Miguel Oliveira e Raúl Fernández para um curioso vídeo para assinalar o dia dos namorados. Os dois pilotos aparecem a "trocar mimos" com a mota e o português até janta com a nova máquina, à luz das velas. [vídeo Twitter RNF MotoGP Team]