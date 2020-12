No treino do Tottenham, Gareth Bale brincou com o sul-coreano Son com uma alusão ao monumental erro de Karius na final da Champions de 2017/18. Na altura, o então guarda-redes do Liverpool deixou fugir uma bola rematada pelo galês, que acabaria por se revelar decisiva nas contas do encontro, vencido pelo Real Madrid. Agora, de regresso aos "spurs", Bale ainda não se esqueceu do momento... [vídeo: Twitter]