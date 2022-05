Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, deixou esta terça-feira uma mensagem nas redes sociais, a propósito do play-off com o Chaves. "São mais 180 minutos de luta, de sacrifício e muita garra para vencermos! Necessitamos do apoio dos nossos adeptos na máxima força em Chaves no dia 21, as 20h00", surge escrito no Instagram. O técnico recordou, em vídeo, momentos marcantes da época, como o desespero após a derrota com o Boavista, à esperança depois do triunfo com o Vizela.