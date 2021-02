André Tavares ajudou o "seu" União de Santarém a vencer no reduto do 1.º de Dezembro (0-2) no último domingo com um golo de bandeira. O médio viu o guarda-redes adversário bem adiantado e atirou a contar ainda atrás da linha do meio campo, já aos 90+5'. Um remate de antologia na Série F do Campeonato de Portugal, para ver e rever.