O V. Guimarães divulgou um vídeo com os primeiros momentos de Ogawa no Minho. "Gostei muito do que vi, a cidade tem um castelo muito bonito. Prometo contribuir para as vitórias", afirmou o lateral japonês, oficializado esta quarta-feira. "Ogawa já falou em Guimarães. Sim, pedimos ajuda na tradução", mencionou o Vitória nas redes sociais, com boa disposição.