Novak Djokovic passeava pelas ruas de Novi Sad, uma cidade da Sérvia, com a namorada Jelena, na terça-feira, dia dos namorados, quando parou uns segundos para, ao que parece, deixar uma nota a um sem-abrigo que se encontrava naquele local. Nas redes sociais, as opiniões dividem-se entre os aplausos e as críticas por, no entender dessas pessoas, o tenista sérvio só ter tido tal gesto por saber que estava a ser filmado.