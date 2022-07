Novak Djokovic venceu Cameron Norrie em quatro partidas, pelos parciais de 2-6, 6-3, 6-2 e 6-4, e apurou-se para a final de Wimbledon. Após o ponto decisivo, o sérvio festejou com beijinhos para as bancadas, onde estavam presentes muitos apoiantes do britânico, que jogava em casa.