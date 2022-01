Impedido de disputar o Open da Austrália, ao ser deportado do país oceânico por não estar vacinado contra a covid-19, Novak Djokovic chegou, na última madrugada, ao Dubai e foi recebido, com entusiasmo, por alguns fãs. O tenista sérvio, número um mundial, visivelmente bem-disposto, acedeu a tirar fotografias com alguns deles.