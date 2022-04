O avançado português do Liverpool foi convidado para um programa do canal da Playstation no Youtube que incluiu um jogo de FIFA 22 com o apresentador. Diogo Jota escolheu o FC Porto, clube que representou em 2016/17, para enfrentar o Liverpool... E apesar de ter visto o avatar dele próprio marcar, celebrou ainda uma grande defesa de Diogo Costa e uma vitória por 3-1