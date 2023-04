O Copenhaga venceu este domingo por 2-1 na receção ao Nordsjaelland, em jogo da primeira jornada do apuramento de campeão da Liga dinamarquesa. O ex-Benfica Diogo Gonçalves foi lançado pela equipa da casa aos 80 minutos, quando a partida estava empatada e precisou apenas de dois minutos para marcar, selando a reviravolta no marcador. Nos festejos, beijou o símbolo do Copenhaga [vídeo - Twitter/Nkunku18_].