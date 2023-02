Dillon Brooks, jogador dos Memphis Grizzlies, e Donovan Mitchell, dos Cleveland Cavaliers, desentenderam-se no jogo da madrugada desta sexta-feira e gerou-se muita confusão, havendo mesmo agressões entre os dois jogadores. Tudo começou quando, no terceiro quarto do encontro, Brooks deu um murro em Mitchell, este respondeu atirando a bola contra o adversário e depois... os ânimos aqueceram. A partida terminou com a vitória dos Cavs por 128-113.