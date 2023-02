Jakub Jankto, médio internacional checo, foi um dos primeiros futebolistas no ativos a assumir ser homossexual. Fê-lo há alguns dias e no domingo, ao entrar em campo na segunda parte, foi aplaudido pelos adeptos do Sparta Praga, que venceu por 3-0 o Jablonec.

Jankto esta emprestado pelo Getafe ao Sparta Praga.