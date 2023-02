Por volta das 2h00 da madrugada desta terça-feira, um grupo de adeptos do Liverpool lançou fogo de artifício nas imediações do hotel onde está hospedada a equipa do Real Madrid. Os merengues jogam em Anfield esta terça-feira, a partir das 20h00, num jogo referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.