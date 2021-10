O Olímpico do Montijo recebeu o Vitória de Setúbal B, este domingo, num jogo referente à sexta jornada da primeira divisão da Associação de Futebol de Setúbal, e a partida ficou marcada por desacatos entre as duas equipas. Um dos polícias presentes no recinto disparou para o ar, com o intuito de dispersar a confusão.