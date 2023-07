Assobiado antes do jogo em casa do Fluminense com o Internacional (2-0), para a ronda 14 do Brasileirão, Fernando Diniz, após o apito final, dirigiu-se à bancada em questão com uma vénia, o que lhe valeu umas pazes com os adeptos que não gostaram de o ver a assumir o comando interino do Brasil, ao mesmo tempo em que continua à frente da equipa [vídeo - Twitter/Marcello Neves].

