Depois do penálti decisivo de Fábio Silva, esta dança de Ruud van Nistelrooy

Treinador do PSV não escondeu a alegria pela conquista da Taça dos País Baixos. Avançado português continua a aproveitar empréstimo para somar pontos na ainda curta carreira.

A troca do Anderlecht pelo PSV deu frutos a Fábio Silva. Transferido em janeiro para o clube de Eindhoven, o avançado português garantiu ontem. domingo, a conquista da Taça dos Países Baixos para a sua equipa ao marcar a grande penalidade decisiva, já no desempate por penáltis (3-2), após o 1-1 que se prolongou dos 90 minutos regulamentares até ao final do prolongamento.

Lançado já aos 106", o avançado português ainda tentou um disparo, bloqueado por um defesa, tornando-se herói ao faturar no desempate da marca dos 11 metros o quinto penálti, depois de Edson Álvarez ter desperdiçado para o Ajax no pontapé anterior, o terceiro falhado pelos lanceiros. No clube de Amesterdão, Francisco Conceição foi também suplente utilizado, ainda que tenha entrado em campo mais cedo, ainda aos 75" - pouco depois de o PSV feito o 1-1 por Thorgan Hazard, anulando o 1-0 para o Ajax, num autogolo de Branthwaite.

Fábio Silva, que leva 16 golos em 48 jogos na presente temporada, conquistou o terceiro troféu da carreira, após ter vencido em Portugal o campeonato e a Taça pelo FC Porto, em 2019/20.