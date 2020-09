"Trabalhamos forte para desfrutar de grandes vitórias. Para nos orgulharmos e vos deixarmos orgulhosos da nossa família. Completámos o nosso segundo passo, mas não há tempo para celebrar. Nós já estamos totalmente focados no jogo contra o Atromitos. A Champions tem de esperar...", escreveu esta sexta-feira Abel Ferreira, treinador do PAOK, no Instagram, após eliminar o Benfica [2-1] da Liga dos Campeões.