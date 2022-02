Tudo começou na jornada 21, no estádio do Marítimo, quando um adepto atirou um saco de tremoços a Francisco Geraldes. O momento tornou-se viral nas redes sociais e motivou mesmo uma promoção especial por parte do Estoril para a receção ao Tondela, na noite de sábado: "Pack Geraldes" incluía bilhete, tremoço e uma mini, por 5 euros. No final do jogo (vitória por 1-0 sobre o Tondela), o médio voltou a brincar com a situação e filmou-se a comer tremoços e beber cerveja.