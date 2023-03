Decidiu o dérbi eterno e festejou a "metralhar" os adeptos do Partizan. Veja o momento

Alex Vigo, jogador argentino do Estrela Vermelha, decidiu na sexta-feira o dérbi eterno da Sérvia (1-0) com um golo aos cinco minutos da partida. Nos festejos, dirigiu-se à bancada do Partizan, "metralhando" os adeptos adversários. Ora veja.

