Damián "Kitu" Díaz apanhou o guarda-redes fora de posição e não desperdiçou a oportunidade de marcar um golo olímpico: de canto direto e de trivela. O médio argentino, de 35 anos, ajudou o Barcelona SC, do Equador, a vencer (4-2) o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na primeira jornada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, equivalente à Liga Europa no continente europeu.