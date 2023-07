O Liverpool goleou no domingo o Leicester, por 4-0, em jogo de pré-temporada, mas os números poderiam ter sido ainda mais robustos, não fosse Mads Hermansen, guarda-redes da equipa derrotada. Pois bem, o guardião dinamarquês estava fora da baliza e recorreu à cabeça para negar o golo a Szoboszlai, médio húngaro do Liverpool, que tentava o chapéu. Ora veja. [Vídeo via Liverpool]