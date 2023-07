Lionel Messi estreou-se ao serviço do Inter Miami com um grande golo que deu o triunfo à equipa norte-americana diante dos mexicanos do Cruz Azul, aos 90+4 minutos. David Beckham, dono do clube, não conseguiu segurar as lágrimas depois do golo do argentino. [Vídeo/Twitter].

