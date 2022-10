Darwin quer reencontro com o Benfica: "Espero que nos consigamos enfrentar"

Após a vitória do Liverpool sobre o Ajax, o avançado uruguaio admitiu que gostaria de reencontrar as águias na próxima fase da Liga dos Campeões.

O Liverpool venceu na quarta-feira por 3-0 em casa do Ajax, garantindo a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, à quinta jornada da fase de grupos.

Darwin Núnez, autor do segundo golo dos reds, após a partida, mostrou-se satisfeito com o apuramento e, questionado sobre o Benfica, que também já garantiu um lugar na próxima fase da Champions, admitiu sentir "muito apreço" pelos encarnados, com um desejo pelo meio.

"Tenho um grande apreço pelo Benfica, e espero que nos consigamos enfrentar", afirmou à Eleven Sports o antigo avançado das águias, que leva dois golos marcados na presente edição da liga milionária.

O Liverpool e o Nápoles (líder) são as duas equipas já apuradas do grupo A para os oitavos de final da Liga dos Campeões, restando definir-se, na última jornada da fase de grupos, quais as suas posições finais, assim como as do Ajax (terceiro) e Rangers.