No final do Chelsea-Liverpool (0-0), na noite de segunda-feira, Darwin Núñez ofereceu a camisola de jogo a um jovem adeptos dos reds que tinha em sua posse um cartaz com uma frase curiosa. "Gosto mais de ti do que do meu pai. É o meu aniversário, posso ter a tua camisola?", lia-se. [vídeo Liverpool FC]