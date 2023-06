Danilo irritado com a TAP: "Daqui a nada investe-se mais uns milhões..."

O médio internacional português viveu um episódio desagradável esta quinta-feira.

Danilo Pereira, jogador do PSG, criticou a TAP esta quinta-feira, denunciando um episódio que terá ocorrido no Aeroporto de Lisboa. O internacional português partilhou um vídeo nas redes sociais, em que se mostra dentro de um autocarro e diz que teve de "esperar 40 minutos", com as altas temperaturas que se registam por estes dias.

"40 minutos parados com um autocarro lotado de pessoas e um calor agradável. E quando se pedem explicações, os passageiros é que estão errados! Muito bem, TAP Portugal", escreveu.

O futebolista fez também uma crítica à gestão da companhia aérea: "O bom é que daqui a nada "investe-se" mais uns milhões para isto", finalizou.