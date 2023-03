Da frustração ao amor em poucos segundos: momento curioso em jogo do FC Porto

Na quarta-feira, o FC Porto cedeu uma vantagem mínima ao campeão finlandês Karhu Basket nos quartos de final da Taça Europa de basquetebol, ao perder na primeira mão (80-81), com uma fatal reviravolta no marcador a 13 segundos do final. A dois segundos do fim, Teyvon Myers lançou para tentar a vitória, mas a bola não entrou no cesto. E a realização filmou um casal de portistas na bancada que protagonizou um momento curioso e carinhoso: da frustração pelo lançamento falhado ao beijo foram poucos segundos. [vídeo FIBA Europe Cup]