Crystal Palace-Manchester United: Olise, com um grande golo, empatou a partida

Remate do canhoto terminou no fundo das redes de De Gea. Red devils levavam nove vitórias consecutivas em todas as competições, mas empataram a um golo, dias antes da visita ao terreno do líder da Premier, o Arsenal

Leia também Benfica SAD do Benfica na mira da justiça desportiva Órgão federativo anunciou a abertura de um processo disciplinar à SAD benfiquista e esta respondeu pouco depois, em comunicado, de forma dura, com acusação de "má-fé"

e "desrespeito".