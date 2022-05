No final do Manchester United-Brentford (3-0), em que apontou um golo, Cristiano Ronaldo, tal como os companheiros de equipa, deu uma volta ao relvado de Old Trafford, agradecendo aos adeptos, e, a certa altura, olhou para a câmara e disse: 'I'm not finished' [Não estou acabado]. [vídeo Twitter Football Daily]