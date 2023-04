Marius Sumudica, treinador do Al Raed, pediu a camisola de jogo a Cristiano Ronaldo e os dois trocaram algumas palavras no túnel de acesso aos balneários. No vídeo consegue perceber-se que o internacional português diz "obrigado" na língua de Camões. O idioma não é estranho ao romeno, que entre 1999 e 2000 jogou pelo Marítimo. O Al Nassr venceu o jogo por 4-0, na sexta-feira.