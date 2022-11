A Seleção Nacional, presente no Mundial do Catar, participou esta segunda-feira numa ação solidária em que os 26 jogadores, separados em pares, foram desafiados a desenhar um retrato do parceiro. O resultado do trabalho, que pode ser visto no vídeo acima, vai ser doado a instituições de cariz social selecionadas pelos atletas.

Veja o vídeo na íntegra e com mais jogadores da Seleção Nacional: