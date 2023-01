Momento de confraternização no túnel de acesso ao relvado antes do Riyadh Season-PSG (4-5). Cristiano Ronaldo cumprimentou Neymar e Mbappé, seguindo-se um abraço a Messi e um sorriso de ambos. "Sequência incrível. Obrigado, Riade", lê-se nas redes sociais do PSG.