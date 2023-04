Após a goleada (5-0) do Al Nassr no terreno do Al Adalah, na terça-feira, Cristiano Ronaldo ouviu um jornalista a felicitar o avançado. "Bravíssima vitória", disse. E CR7 respondeu: "Obrigado, obrigado". E logo de seguida elogiou: "Bom português", atirou entre sorrisos.