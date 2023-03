O FC Porto-Estoril teve contornos especiais para duas crianças refugiadas da Síria, que, na sexta-feira, realizaram o sonho de assistir a um jogo dos azuis e brancos no Dragão. Farshid Shirdel e Mohammed Nasan estiveram junto ao relvado e tiraram fotografias com as mascotes Draco e Viena. A ação solidária foi levada a cabo com a ajuda da organização MEERU/Abrir Caminho. [Vídeo via Porto Canal]

Leia também Não Profissional É treinador de guarda-redes e vai ter de ir a jogo para a baliza Após expulsão de Diogo Macieira e a lesão de Diogo Lopes, ambos no jogo da semana passada frente ao Vila Pouca, o Vidago irá iniciar o encontro frente ao Valpaços com uma cara nova na baliza... o treinador de guarda-redes.