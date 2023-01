Crianças foram ao Olival cantar as Janeiras com o plantel do FC Porto

Algumas crianças do Colégio Júlio Dinis, no Porto, visitaram, esta quarta-feira, o centro de treinos do FC Porto, no Olival, numa iniciativa que culminou com a tradicional música das Janeiras. Veja o momento no vídeo acima.

