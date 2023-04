No túnel de acesso ao relvado, um criança que entrou em campo com um dos jogadores no Chelsea-Real Madrid de terça-feira deu nas vistas pela reação que teve ao contactar de perto com alguns dos craques dos dois clubes. Kanté, Courtois, João Félix e Benzema foram alguns dos mais saudados. O Real Madrid venceu o jogo por 2-0 e seguiu para as meias-finais da Liga dos Campeões. [vídeo BT Sport]