Em 2019, a Alfa Romeo recebeu um envelope com 19 euros que tinham como fim ajudar a equipa da Fórmula 1 a melhorar o desempenho dos carros e a ter melhores resultados. O dinheiro foi enviado por Goto, uma criança japonesa que apenas se identificou com o nome. A Alfa Romeo começou então a "investigar" para chegar à fala com o jovem e três anos depois, Goto acompanhou a escuderia suíça no Grande Prémio do Japão, no fim de semana passado.