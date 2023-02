Os melhores do drift vão estar reunidos no Circuito de Guilhabreu, em Vila do Conde, este domingo. Bruno Bar, um dos melhores do drift brasileiro vai juntar-se a 22 dos melhores da especialidade em Portugal. O dia consiste em ter esses pilotos a treinar a solo e em conjunto para preparar a época que se avizinha. Será preenchido de emoções e desafios, mas com muito espetáculo para o nosso público.

