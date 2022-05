Impossibilitado, por lesão, de jogar a final da Liga Europa, ante o Eintracht Frankfurt, o avançado Alfredo Morelos "virou" um adepto mais ao aproveitar para sentir bem de perto, entre cumprimentos, cânticos e fotografias, o entusiasmo de várias centenas de fãs do Rangers que invadiram as ruas da cidade espanhola.

Who's enjoying themselves more, Morelos or the fans ?#UELfinal pic.twitter.com/SxYS0JsJDu - SNS Group (@snsgroup) May 18, 2022