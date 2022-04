Eduardo Diniz, lateral da Portuguesa, ficou perto de marcar um golo para recordar para sempre, mas só se vai lembar pelos piores motivos. Fez o mais difícil e conseguiu falhar com a baliza escancarada. Aconteceu no domingo, no jogo frente ao São Bento, da final do Campeonato Paulista A2. A Portuguesa venceu o duelo, por 2-0. [vídeo Eleven Sports]