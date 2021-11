Corona entrou, fez uma assistência, mas foi Eustáquio a rir no final

Corona foi aposta para a segunda parte do encontro que o México realizou no Canadá, em mais uma jornada de apuramento para o Mundial. O jogador do FC Porto contribuiu com a assistência para o golo de Herrera, ex-médio dos dragões, ao minuto 90, insuficiente para evitar o desaire por 2-1. A equipa canadiana teve Eustáquio, do Paços, como titular, e Steven Vitória, do Moreirense, como suplente utilizado. O jogador dos castores assistiu para um dos dois golos de Cyle Larin. Com oito jornadas realizadas, o México caiu para o terceiro lugar do apuramento da CONCACAF, com 14 pontos, a um dos Estados Unidos e a dois do líder Canadá.