Na noite desta terça-feira (madrugada de quarta-feira em Portugal), o Corinthians, de Vítor Pereira, joga a segunda mão dois oitavos de final da Taça Libertadores no reduto do Boca Juniors. Na última noite, os adeptos da equipa argentina "brindaram" os brasileiros com uma forte sessão de fogo de artifício nas imediações do hotel onde o Timão está instalado. Na primeira mão, recorde-se, registou-se um empate 0-0.

