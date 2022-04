Corinthians lança camisola inspirada na conquista de títulos

Peça de equipamento é idêntica à usada nas caminhadas de sucesso, há dez anos, no país, na América e no Mundo

Os troféus do Brasileirão, Taça Libertadores e Mundial de clubes, erguidos pelo Corinthians em 2012, ano "dourado aos olhos dos adeptos, deu forma e detalhe à nova camisola do emblema de Vítor Pereira para esta época, celebrando os dez anos.

"2012. A conquista da América, do Mundo e o arrepio em viver Corinthians. A nova camisola é uma homenagem ao ano dourado dos maloqueiros e maloqueiras", lê-se nas plataformas digitais do Timão, a contextualizar um video que ilustra a criação da camisola ao mesmo tempo que recorda momentos corinthianos de sucesso.

A peça de equipamento, cuja gola tem inscrito "The Favela is Here" [a favela é aqui], é idêntica à usada pelo Corinthians na conquista, inédita, da Taça dos Libertadores, ante o River Plate, do segundo Mundial de Clubes, frente ao Chelsea e, também, no percurso bem sucedido no Brasileirão, que culminou com o quinto título na prova.