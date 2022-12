Coreia do Sul-Portugal ao vivo no Hard Club: os melhores momentos da iniciativa O JOGO

O convite foi d' O JOGO e do Hard Club, conhecida sala de espetáculos da cidade do Porto,. A ideia? Assistir ao Coreia do Sul-Portugal, partida da terceira jornada do Grupo H do Mundial'2022. Foi nesse cenário que muitos se juntaram para assistir ao jogo que tem como palco o Catar.

Na mesa de O JOGO, no Hard Club, no Porto, estiveram Vítor Santos, diretor do jornal, Paulo Couto, presidente da Associação de Ciclistas, Madalena Marau, jogadora do Länk Vilaverdense e comentadora de O JOGO, Miguel Guedes, músico e comentador de O JOGO, Maria Luísa (Malu), jogadora do Länk Vilaverdense, Rui Ferreira, treinador do Feirense, Fortunato Azevedo e José Leirós, especialistas em arbitragem de O JOGO., e ainda Rinae Hyun, convidada ocasional de O JOGO. Esta cientista sul-coreana esteve a ver o jogo entre centenas de adeptos portugueses - e alguns de outras nacionalidades -, adorou as línguas de gato, as chamuças, os rissóis de carne, e emocionou-se ao ver, no ecrã gigante, um compatriota, numa das bancadas do Estádio Education City, em Al Rayyan, a chorar compulsivamente. No final do jogo, sorridente, agradeceu o nosso convite e disse-nos, em português: "Obrigada."