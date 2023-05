Prevê-se uma verdadeira enchente na receção do Portimonense ao Benfica, na 32.ª jornada da Liga Bwin. Depois de os adeptos das águias esgotarem na segunda-feira os primeiros 2000 bilhetes disponibilizados, esta terça-feira continua a loucura para a aquisição dos ingressos. Se os do emblema encarnado já são dados como esgotados no site do clube, esta era a fila na bilheteira em Portimão, às 8h10, quando a mesma tinha abertura agendada para as 10h00. Ora veja. [Vídeo via Twitter André Branco]