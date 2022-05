O Espinho desceu aos distritais, depois de perder, sábado, por um golo sem resposta com o Gondomar. A insatisfação e desalento alastrou-se à bancada do Marques da Silva, casa emprestada dos tigres, em Ovar. No final do jogo, houve momentos de tensão entre adeptos e jogadores. Insatisfeitos, alguns apoiantes do Espinho tentaram invadir o relvado e tirar satisfações com os jogadores, obrigando à intervenção das autoridades.