O Náutico perdeu (1-2) com o Retrô para o Campeonato Pernambucano, na noite de quarta-feira, e jogadores e adeptos do clube da casa envolveram-se em confrontos físicos após a partida. A "torcida" não ficou agradada com o resultado - embora tenham vencido os dois primeiros jogos do estadual - e confrontou os jogadores. Veja os vídeos.