Barcelona de Guayaquil e Emelec empataram 1-1, naquele que é chamado o "Clásico del Astillero", no Equador. Após o golo da equipa visitante, multiplicaram-se os confrontos entre adeptos nas bancadas, como pode comprovar-se por estas impressionantes imagens de violência. A polícia equatoriana revelou que há várias pessoas feridas. As ações foram entretanto condenadas pelo Barcelona de Guayaquil. Ora veja. [vídeo via Twitter]

